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Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги - РИА Новости, 25.08.2022
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Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги
Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги - РИА Новости, 25.08.2022
Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги
Компартия Греции (КПГ) осудила разрушение памятника Освободителям Риги. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:48
2022-08-25T12:48
в мире
рига
латвия
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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) осудила разрушение памятника Освободителям Риги."Решение властей Латвии и города Риги уничтожить весь комплекс антифашистского монумента, находившегося в центральной части латвийской столицы и связанного с освобождением Риги от фашистских захватчиков, является еще одним шагом в сторону переписывания истории. Это произошло в стране, где происходят антикоммунистические гонения и где уже приступили к оправданию пособников нацистов, нацистских "легионов", которые теперь официально проводят парады каждый год", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ.Как отмечает компартия, эта кампания, имеющая "штамп" ЕС и "обслуживающая" идеологию "борьбы с тоталитаризмом" и отождествления коммунизма с фашизмом, нацелена на сознание нового поколения."Она хочет перечеркнуть героический вклад советского народа и Красной Армии в уничтожение фашистского чудовища, которое было порождением капитализма", - говорится в сообщении."КПГ осуждает латвийские власти за разрушение антифашистского памятника и выражает свою солидарность с теми, кто борется за то, чтобы антикоммунизм и антисоветизм не прошли. Антифашистскую Победу Красной Армии не стереть! Руки прочь от антифашистских памятников Европы!" - говорится в сообщении.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.
https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html
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в мире, рига, латвия, греция
В мире, Рига, Латвия, Греция
12:48 25.08.2022
 
Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги

Компартия Греции осудила решение властей Латвии разрушить памятник освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника освободителям Риги
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника освободителям Риги . Архивное фото
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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) осудила разрушение памятника Освободителям Риги.
"Решение властей Латвии и города Риги уничтожить весь комплекс антифашистского монумента, находившегося в центральной части латвийской столицы и связанного с освобождением Риги от фашистских захватчиков, является еще одним шагом в сторону переписывания истории. Это произошло в стране, где происходят антикоммунистические гонения и где уже приступили к оправданию пособников нацистов, нацистских "легионов", которые теперь официально проводят парады каждый год", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ.
Сотрудники полиции задерживают молодого человека за публичную демонстрацию советской символики у монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 08:00
Смерть Родины. Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников
Как отмечает компартия, эта кампания, имеющая "штамп" ЕС и "обслуживающая" идеологию "борьбы с тоталитаризмом" и отождествления коммунизма с фашизмом, нацелена на сознание нового поколения.
"Она хочет перечеркнуть героический вклад советского народа и Красной Армии в уничтожение фашистского чудовища, которое было порождением капитализма", - говорится в сообщении.
"КПГ осуждает латвийские власти за разрушение антифашистского памятника и выражает свою солидарность с теми, кто борется за то, чтобы антикоммунизм и антисоветизм не прошли. Антифашистскую Победу Красной Армии не стереть! Руки прочь от антифашистских памятников Европы!" - говорится в сообщении.
Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
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