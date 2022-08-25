https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812049102.html

Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги

Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги - РИА Новости, 25.08.2022

Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги

Компартия Греции (КПГ) осудила разрушение памятника Освободителям Риги. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:48

2022-08-25T12:48

2022-08-25T12:48

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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) осудила разрушение памятника Освободителям Риги."Решение властей Латвии и города Риги уничтожить весь комплекс антифашистского монумента, находившегося в центральной части латвийской столицы и связанного с освобождением Риги от фашистских захватчиков, является еще одним шагом в сторону переписывания истории. Это произошло в стране, где происходят антикоммунистические гонения и где уже приступили к оправданию пособников нацистов, нацистских "легионов", которые теперь официально проводят парады каждый год", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ.Как отмечает компартия, эта кампания, имеющая "штамп" ЕС и "обслуживающая" идеологию "борьбы с тоталитаризмом" и отождествления коммунизма с фашизмом, нацелена на сознание нового поколения."Она хочет перечеркнуть героический вклад советского народа и Красной Армии в уничтожение фашистского чудовища, которое было порождением капитализма", - говорится в сообщении."КПГ осуждает латвийские власти за разрушение антифашистского памятника и выражает свою солидарность с теми, кто борется за то, чтобы антикоммунизм и антисоветизм не прошли. Антифашистскую Победу Красной Армии не стереть! Руки прочь от антифашистских памятников Европы!" - говорится в сообщении.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.

https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рига, латвия, греция