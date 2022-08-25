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США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов

США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.08.2022

США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов

США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 млрд долларов, сообщает агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:53

2022-08-25T22:53

2022-08-25T22:53

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 млрд долларов, сообщает агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству."Государственный департамент одобрил возможную сделку с правительством Австралии по продаже вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении на сайте агентства.Правительство Австралии, среди прочего, запросило 40 вертолетов, 80 двигателей, противоракетные системы и радары, сообщает Пентагон.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/slabosti-1811088297.html

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в мире, австралия, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk, сша, пентагон