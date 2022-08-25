Рейтинг@Mail.ru
США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/oruzhie-1812200495.html
США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов
США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.08.2022
США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов
США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 млрд долларов, сообщает агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:53
2022-08-25T22:53
в мире
австралия
министерство обороны сша
sikorsky uh-60 black hawk
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442284_0:101:5417:3148_1920x0_80_0_0_4efb450f08ddc08c111f4123012e4680.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 млрд долларов, сообщает агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству."Государственный департамент одобрил возможную сделку с правительством Австралии по продаже вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении на сайте агентства.Правительство Австралии, среди прочего, запросило 40 вертолетов, 80 двигателей, противоракетные системы и радары, сообщает Пентагон.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/slabosti-1811088297.html
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442284_543:0:4875:3249_1920x0_80_0_0_f9f64a44d4849843749a9af40ad7311a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk, сша, пентагон
В мире, Австралия, Министерство обороны США, Sikorsky UH-60 Black Hawk, США, Пентагон
22:53 25.08.2022
 
США продали Австралии вооружения на почти два миллиарда долларов

США продали Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 миллиардов долларов

© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk и оборудования на 1,95 млрд долларов, сообщает агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству.
"Государственный департамент одобрил возможную сделку с правительством Австралии по продаже вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Правительство Австралии, среди прочего, запросило 40 вертолетов, 80 двигателей, противоракетные системы и радары, сообщает Пентагон.
Минобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ. Кадр видео
21 августа, 11:46В мире
Шойгу рассказал о слабостях трофейного вооружения Запада
 
В миреАвстралияМинистерство обороны СШАSikorsky UH-60 Black HawkСШАПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала