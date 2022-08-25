https://ria.ru/20220825/novosibirsk-1812000276.html

Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС

Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 25.08.2022

Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС

Новосибирская область планирует активно расширять сотрудничество со странами БРИКС, сообщил губернатор региона Андрей Травников в четверг на встрече с... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:45

2022-08-25T09:45

2022-08-25T09:45

экономика

новосибирская область

индия

пурнима ананд

брикс

всемирная торговая организация (вто)

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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Новосибирская область планирует активно расширять сотрудничество со странами БРИКС, сообщил губернатор региона Андрей Травников в четверг на встрече с президентом международного форума БРИКС, главой делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнимой Ананд.В третий день работы IX Международного форума технологического развития "Технопром-2022" стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с Новосибирской областью, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества российского региона с Индией."Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно, с учетом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объемами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на "Технопроме" позволит его усилить", - сказал Травников.Пурнима Ананд отметила, что Россия сегодня – та страна, в которой наблюдается существенный экономический рост и происходят важнейшие экономические процессы."Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнера. Авторитет организации БРИКС растет с учетом разворачивающегося кризиса на Украине… Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью", - сказала она.Внешнеторговый оборот Новосибирской области со странами БРИКС по итогам 2021 года составил 2,6 миллиарда долларов (34,5% от всего ВТО области) и по сравнению с 2020 годом увеличился на 706,6 миллиона долларов. В товарной структуре экспорта из Новосибирской области в страны БРИКС преобладали товары топливно-энергетического комплекса; древесина и изделия из нее; машиностроительное оборудование. Импорт представлен также машиностроительным оборудованием, продукцией химической и фармацевтической промышленности, металлами, текстилем и текстильными изделиями, продовольственными товарами.

https://ria.ru/20220825/briks-1811985372.html

https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html

новосибирская область

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, новосибирская область, индия, пурнима ананд, брикс, всемирная торговая организация (вто)