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Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 25.08.2022
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Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС
Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 25.08.2022
Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС
Новосибирская область планирует активно расширять сотрудничество со странами БРИКС, сообщил губернатор региона Андрей Травников в четверг на встрече с... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:45
2022-08-25T09:45
экономика
новосибирская область
индия
пурнима ананд
брикс
всемирная торговая организация (вто)
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Новосибирская область планирует активно расширять сотрудничество со странами БРИКС, сообщил губернатор региона Андрей Травников в четверг на встрече с президентом международного форума БРИКС, главой делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнимой Ананд.В третий день работы IX Международного форума технологического развития "Технопром-2022" стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с Новосибирской областью, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества российского региона с Индией."Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно, с учетом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объемами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на "Технопроме" позволит его усилить", - сказал Травников.Пурнима Ананд отметила, что Россия сегодня – та страна, в которой наблюдается существенный экономический рост и происходят важнейшие экономические процессы."Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнера. Авторитет организации БРИКС растет с учетом разворачивающегося кризиса на Украине… Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью", - сказала она.Внешнеторговый оборот Новосибирской области со странами БРИКС по итогам 2021 года составил 2,6 миллиарда долларов (34,5% от всего ВТО области) и по сравнению с 2020 годом увеличился на 706,6 миллиона долларов. В товарной структуре экспорта из Новосибирской области в страны БРИКС преобладали товары топливно-энергетического комплекса; древесина и изделия из нее; машиностроительное оборудование. Импорт представлен также машиностроительным оборудованием, продукцией химической и фармацевтической промышленности, металлами, текстилем и текстильными изделиями, продовольственными товарами.
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экономика, новосибирская область, индия, пурнима ананд, брикс, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Новосибирская область, Индия, Пурнима Ананд, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО)
09:45 25.08.2022
 
Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС

Губернатор Травников: Новосибирская область расширяет сотрудничество со странами БРИКС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Новосибирская область планирует активно расширять сотрудничество со странами БРИКС, сообщил губернатор региона Андрей Травников в четверг на встрече с президентом международного форума БРИКС, главой делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнимой Ананд.
В третий день работы IX Международного форума технологического развития "Технопром-2022" стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с Новосибирской областью, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества российского региона с Индией.
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
07:01
Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России
"Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно, с учетом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объемами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на "Технопроме" позволит его усилить", - сказал Травников.
Пурнима Ананд отметила, что Россия сегодня – та страна, в которой наблюдается существенный экономический рост и происходят важнейшие экономические процессы.
"Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнера. Авторитет организации БРИКС растет с учетом разворачивающегося кризиса на Украине… Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью", - сказала она.
Внешнеторговый оборот Новосибирской области со странами БРИКС по итогам 2021 года составил 2,6 миллиарда долларов (34,5% от всего ВТО области) и по сравнению с 2020 годом увеличился на 706,6 миллиона долларов. В товарной структуре экспорта из Новосибирской области в страны БРИКС преобладали товары топливно-энергетического комплекса; древесина и изделия из нее; машиностроительное оборудование. Импорт представлен также машиностроительным оборудованием, продукцией химической и фармацевтической промышленности, металлами, текстилем и текстильными изделиями, продовольственными товарами.
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
06:40
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы
 
ЭкономикаНовосибирская областьИндияПурнима АнандБРИКСВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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