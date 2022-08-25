https://ria.ru/20220825/latviya-1812097301.html

В Риге приступили к демонтажу последнего элемента памятника освободителям

В Риге приступили к демонтажу последнего элемента памятника освободителям - РИА Новости, 25.08.2022

В Риге приступили к демонтажу последнего элемента памятника освободителям

В рижском парке Победы приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника освободителям, сообщил портал LSM. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:43

2022-08-25T14:43

2022-08-25T16:55

в мире

рига

латвия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В рижском парке Победы приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника освободителям, сообщил портал LSM."В Риге продолжается снос памятника воинам Советской армии в Парке Победы, начался демонтаж обелиска, который может длиться несколько часов... Памятник предполагается снести, а не взорвать, и в настоящее время по основанию памятника бьют два пневматических молота", - говорится в сообщении.Отмечается также, что полиция перекрыла подступы к парку как для пешеходов, так и для всех видов транспорта. С территории парка ведется прямая трансляция сноса в латвийские СМИ.Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек. Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рига, латвия, великая отечественная война (1941-1945)