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РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар
РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар - РИА Новости, 25.08.2022
РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар
Электропоезда "Ласточка" будут курсировать из международного аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД). РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:12
2022-08-25T20:12
2022-08-25T20:12
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СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Электропоезда "Ласточка" будут курсировать из международного аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).По информации ведомства, создание новых маршрутов упростит логистику путешествий туристов, использующих аэропорт Сочи в качестве транспортного хаба."С сегодняшнего дня "Ласточка" № 802/801 Адлер – Краснодар начала курсировать от/до аэропорта Сочи… С 11 октября "Ласточка" № 808/807 Имеретинский курорт – Ростов-на-Дону будет также курсировать от аэропорта Сочи", - говорится в сообщении.По информации ведомства, маршруты дополняются на фоне повышенного спроса на поездки в рамках совместного проекта Федеральной пассажирской компании РЖД (ФПК) и ПАО "Аэрофлот" по организации комбинированных перевозок "самолет плюс поезд".
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краснодар, сочи, ржд, федеральная пассажирская компания, аэрофлот, ростов-на-дону, новости - туризм, туризм
Туризм, Краснодар, Сочи, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Аэрофлот, Ростов-на-Дону, Новости - Туризм, Туризм
РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар
РЖД: поезда "Ласточка" начнут курсировать из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону