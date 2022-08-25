https://ria.ru/20220825/kuzbass-1812125309.html

В Кузбассе началась установка копии монумента в Трептов-парке

В Кузбассе началась установка копии монумента в Трептов-парке - РИА Новости, 25.08.2022

В Кузбассе началась установка копии монумента в Трептов-парке

Копию монумента воину-освободителю, стоящему в Трептов парке, начинают устанавливать в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:13

2022-08-25T16:13

2022-08-25T17:41

общество

кемеровская область

германия

великая отечественная война (1941-1945)

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Копию монумента воину-освободителю, стоящему в Трептов парке, начинают устанавливать в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Это исторический момент для всех нас. В Кузбассе начинается установка монумента Воину-освободителю — точной копии монумента в берлинском Трептов-парке. Мы устанавливаем памятники героям, которые спасли мир от фашизма, для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков", — приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что из Москвы в Кузбасс прибыла часть конструкции монумента Воину-освободителю, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов. Многотонное основание, на котором будет установлена 12-метровая скульптура, доставили большегрузом. С 26 по 31 августа в регион доставят остальные ярусы конструкции, и специалисты смогут приступить к сборке.Двадцатипятитонную бронзовую скульптуру солдата с девочкой на руках отлили в московской мастерской. Когда в Кузбасс будут доставлены все детали, специалисты на земле соберут их, сварят между собой, обработают швы и проведут черновую тонировку. После этого всю конструкцию водрузят на постамент. На высоте проведут окончательную тонировку и покроют скульптуру защитным составом, чтобы бронза не окислилась от атмосферных воздействий.Подчеркивается, что глава региона, осмотрев ход работ, потребовал, чтобы подрядчики увеличили темпы, потому что вибрации тяжелой техники и конструкции не позволяют начать монтаж мозаики в помещении под памятником. Также отмечается, что в Кузбасс доставят 25 фрагментов композиции, выполненной в традициях советского реалистического искусства из смальты.На сегодняшний день полностью выполнено основание под установку памятника. Лестница выполнена на 70%, озеленение кургана - на 40%. Идут работы по облицовке гранитом монолитных поверхностей.Также подготовлены фундаменты и уже смонтировано три каркаса под пилоны, на которых будут написаны имена героев-воинов и тружеников тыла, названия воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, работавших для нужд фронта. На 80% сделаны дорожные работы, уложено 75% тротуарной плитки. Началась подготовка почвы под высадку деревьев и кустарников. Кроме того, осталось проложить 5 километров электрических сетей для подсветки комплекса. К 10 сентября будет сделана серверная с пультом охраны. С 5 до 15 сентября на территории будет уложено 32 тысячи квадратных метров газона.

https://ria.ru/20210527/germaniya-1734352018.html

https://ria.ru/20220825/novokuznetsk-1812049839.html

кемеровская область

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кемеровская область, германия, великая отечественная война (1941-1945), сергей цивилев