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В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек - РИА Новости, 25.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812142803.html
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек - РИА Новости, 25.08.2022
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек
Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:04
2022-08-25T17:10
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - сказал он.Ранее глава ВОЗ заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
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в мире, воз, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус
Распространение коронавируса, В мире, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Тедрос Адханом Гебрейесус
17:04 25.08.2022 (обновлено: 17:10 25.08.2022)
 
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек

Глава ВОЗ Гебрейесус: с начала года в мире от COVID-19 умерли более миллиона человек

© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - сказал он.
Ранее глава ВОЗ заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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