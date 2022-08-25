https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812142803.html

В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек

В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек - РИА Новости, 25.08.2022

В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек

Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:04

2022-08-25T17:04

2022-08-25T17:10

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - сказал он.Ранее глава ВОЗ заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.

https://ria.ru/20220821/covid-19-1811073915.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, воз, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус