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В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек - РИА Новости, 25.08.2022
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек
Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:04
2022-08-25T17:04
2022-08-25T17:10
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Уже 1 миллион человек в мире умерли от COVID-19 в 2022 году, заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - сказал он.Ранее глава ВОЗ заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
https://ria.ru/20220821/covid-19-1811073915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус
Распространение коронавируса, В мире, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Тедрос Адханом Гебрейесус
17:04 25.08.2022 (обновлено: 17:10 25.08.2022)
В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек
Глава ВОЗ Гебрейесус: с начала года в мире от COVID-19 умерли более миллиона человек