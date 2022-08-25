https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812026832.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2958 человек, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:35

2022-08-25T11:35

2022-08-25T11:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2958 человек, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек, госпитализированы 210 пациентов, выздоровели 1798 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2114 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)