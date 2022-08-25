https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812026832.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2958 человек, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:35
2022-08-25T11:35
2022-08-25T11:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2958 человек, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек, госпитализированы 210 пациентов, выздоровели 1798 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2114 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 210 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 2958 новых случаев COVID-19, один человек умер