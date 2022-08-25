https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812018117.html

В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19

Почти 44 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:06

2022-08-25T11:06

2022-08-25T11:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 44 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в России госпитализированы 3936 человек, на 1,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36, ситуация не изменилась в семи."Выздоровело за сутки 30 775 человек, или на 6,4% меньше в сравнении с 24 августа 2022 г. Выявлено 43 919 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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