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В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19
Почти 44 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:06
2022-08-25T11:06
2022-08-25T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 44 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в России госпитализированы 3936 человек, на 1,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36, ситуация не изменилась в семи."Выздоровело за сутки 30 775 человек, или на 6,4% меньше в сравнении с 24 августа 2022 г. Выявлено 43 919 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 3936 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 43 919 новых случаев COVID-19, умер 71 человек