https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812041052.html
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина
Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:18
2022-08-25T12:18
2022-08-25T12:18
происшествия
нижегородская область
игорь каляпин
комитет против пыток
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им в больнице.Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, пытавшийся порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию. Сейчас он в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечали в пресс-службе."Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт был бытовым и не связан общественной деятельностью.Не называя имен, в полиции сообщали, что заявитель "получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской".Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы. Впоследствии сотрудники организации решили продолжить работу как "Команда против пыток".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812031626.html
https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, игорь каляпин, комитет против пыток
Происшествия, Нижегородская область, Игорь Каляпин, Комитет против пыток
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина
Глава "Команды против пыток" Бабинец опубликовал фото избитого члена СПЧ Каляпина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости.
Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил
фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им в больнице.
Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области
на члена СПЧ Игоря Каляпина
напал неизвестный, пытавшийся порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию. Сейчас он в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечали в пресс-службе.
"Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт был бытовым и не связан общественной деятельностью.
Не называя имен, в полиции сообщали, что заявитель "получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской".
Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы. Впоследствии сотрудники организации решили продолжить работу как "Команда против пыток".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.