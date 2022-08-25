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Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022
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Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина
Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:18
2022-08-25T12:18
происшествия
нижегородская область
игорь каляпин
комитет против пыток
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им в больнице.Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, пытавшийся порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию. Сейчас он в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечали в пресс-службе."Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт был бытовым и не связан общественной деятельностью.Не называя имен, в полиции сообщали, что заявитель "получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской".Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы. Впоследствии сотрудники организации решили продолжить работу как "Команда против пыток".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812031626.html
https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html
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60
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происшествия, нижегородская область, игорь каляпин, комитет против пыток
Происшествия, Нижегородская область, Игорь Каляпин, Комитет против пыток
12:18 25.08.2022
 
Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина

Глава "Команды против пыток" Бабинец опубликовал фото избитого члена СПЧ Каляпина

© Фото : Команда против пыток/TelegramИгорь Каляпин после нападения
Игорь Каляпин после нападения - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Игорь Каляпин после нападения
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им в больнице.
Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, пытавшийся порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию. Сейчас он в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечали в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
11:51
Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина
"Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт был бытовым и не связан общественной деятельностью.
Не называя имен, в полиции сообщали, что заявитель "получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской".
Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы. Впоследствии сотрудники организации решили продолжить работу как "Команда против пыток".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
09:43
Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении
 
ПроисшествияНижегородская областьИгорь КаляпинКомитет против пыток
 
 
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