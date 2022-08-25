https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812041052.html

Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина

Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022

Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина

Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:18

2022-08-25T12:18

2022-08-25T12:18

происшествия

нижегородская область

игорь каляпин

комитет против пыток

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец в четверг разместил фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, снятое им в больнице.Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, пытавшийся порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию. Сейчас он в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечали в пресс-службе."Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт был бытовым и не связан общественной деятельностью.Не называя имен, в полиции сообщали, что заявитель "получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской".Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы. Впоследствии сотрудники организации решили продолжить работу как "Команда против пыток".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812031626.html

https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, игорь каляпин, комитет против пыток