https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812031626.html

Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина

Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022

Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина

Конфликт с членом Совета по правам человека Игорем Каляпиным был бытовым, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Нижегородской области об этом происшествии, РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:51

2022-08-25T11:51

2022-08-25T12:02

происшествия

игорь каляпин

нижегородская область

комитет против пыток

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Конфликт с членом Совета по правам человека Игорем Каляпиным был бытовым, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Нижегородской области об этом происшествии, участие в котором самого Каляпина подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на Каляпина напал неизвестный. По ее данным, он пытался порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию, сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, 25 августа в ОМВД России по Семёновскому городскому округу поступило сообщение от гражданина 1967 года рождения о том, что ему нанесены телесные повреждения.Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт о Каляпине. "Это был бытовой конфликт, не связанный с деятельностью Каляпина", - подчеркнул собеседник агентства.Подчеркивается, что, по предварительным данным, "конфликт произошёл на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников".Как уточнил РИА Новости другой источник, дело происходило на даче Каляпина. "В какой-то момент у Каляпина с приятелем соседа возник конфликт, в результате которого мужчина ударил правозащитника по лицу", - добавил собеседник.Заявителю выдано направление на прохождение судмедэкспертизы. "После получения заключения экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью гражданина, будет дана правовая квалификация произошедшему", - заявили в региональном управлении МВД.Сам Каляпин ранее в беседе с РИА Новости сказал, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить. "Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить", - рассказал Каляпин. По словам члена СПЧ, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно".Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html

https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html

https://ria.ru/20210914/moskva-1750051022.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, игорь каляпин, нижегородская область, комитет против пыток