https://ria.ru/20220825/kalyapin-1812031626.html
Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина
Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022
Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина
Конфликт с членом Совета по правам человека Игорем Каляпиным был бытовым, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Нижегородской области об этом происшествии, РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:51
2022-08-25T11:51
2022-08-25T12:02
происшествия
игорь каляпин
нижегородская область
комитет против пыток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Конфликт с членом Совета по правам человека Игорем Каляпиным был бытовым, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Нижегородской области об этом происшествии, участие в котором самого Каляпина подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области на Каляпина напал неизвестный. По ее данным, он пытался порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию, сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, 25 августа в ОМВД России по Семёновскому городскому округу поступило сообщение от гражданина 1967 года рождения о том, что ему нанесены телесные повреждения.Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт о Каляпине. "Это был бытовой конфликт, не связанный с деятельностью Каляпина", - подчеркнул собеседник агентства.Подчеркивается, что, по предварительным данным, "конфликт произошёл на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников".Как уточнил РИА Новости другой источник, дело происходило на даче Каляпина. "В какой-то момент у Каляпина с приятелем соседа возник конфликт, в результате которого мужчина ударил правозащитника по лицу", - добавил собеседник.Заявителю выдано направление на прохождение судмедэкспертизы. "После получения заключения экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью гражданина, будет дана правовая квалификация произошедшему", - заявили в региональном управлении МВД.Сам Каляпин ранее в беседе с РИА Новости сказал, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить. "Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить", - рассказал Каляпин. По словам члена СПЧ, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно".Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html
https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html
https://ria.ru/20210914/moskva-1750051022.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь каляпин, нижегородская область, комитет против пыток
Происшествия, Игорь Каляпин, Нижегородская область, Комитет против пыток
11:51 25.08.2022 (обновлено: 12:02 25.08.2022)
Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина
В полиции сообщили, что нападение на члена СПЧ Каляпина не связано с его деятельностью
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости.
Конфликт с членом Совета по правам человека Игорем Каляпиным был бытовым, следует из сообщения
пресс-службы ГУМВД по Нижегородской области об этом происшествии, участие в котором самого Каляпина подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба СПЧ сообщила, что в среду вечером в Нижегородской области
на Каляпина напал неизвестный. По ее данным, он пытался порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию, сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России
по Нижегородской области, 25 августа в ОМВД России по Семёновскому городскому округу поступило сообщение от гражданина 1967 года рождения о том, что ему нанесены телесные повреждения.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт о Каляпине. "Это был бытовой конфликт, не связанный с деятельностью Каляпина", - подчеркнул собеседник агентства.
"При выезде на место происшествия установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семёновского района", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что, по предварительным данным, "конфликт произошёл на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников".
Как уточнил РИА Новости другой источник, дело происходило на даче Каляпина. "В какой-то момент у Каляпина с приятелем соседа возник конфликт, в результате которого мужчина ударил правозащитника по лицу", - добавил собеседник.
Заявителю выдано направление на прохождение судмедэкспертизы. "После получения заключения экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью гражданина, будет дана правовая квалификация произошедшему", - заявили в региональном управлении МВД.
Сам Каляпин ранее в беседе с РИА Новости сказал, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить. "Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить", - рассказал Каляпин. По словам члена СПЧ, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно".
Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.