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Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости, 25.08.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220825/kaluga-1812122599.html
Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма
Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости, 25.08.2022
Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма
Калужская область получит от Ростуризма почти 70 миллионов рублей на развитие проектов в 2023 году, в частности, планируется создание и развитие пляжей на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:04
2022-08-25T16:04
калужская область
новости - туризм
калужская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Калужская область получит от Ростуризма почти 70 миллионов рублей на развитие проектов в 2023 году, в частности, планируется создание и развитие пляжей на берегах водоемов, сообщает правительство региона.Сообщается, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Ростуризм осуществляет поддержку, в том числе грантовую, развития туризма в регионах. В июле 2022 года Калужская область направила на рассмотрение заявки о предоставлении субсидий на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, и регион прошел конкурсный отбор."По итогам конкурса Калужская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 60,4 миллиона рублей, которая будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, в частности, на создание и развитие пляжей на берегах водных объектов, а также создание и развитие национальных туристских маршрутов", - сообщает областное правительство.В ближайшее время регион разработает порядок конкурсного отбора проектов и предоставления субсидий предпринимателям на их реализацию и объявит конкурс предпринимательских инициатив на 2023 год, информируют власти.Также Калужская область стала одним из победителей конкурса Ростуризма на поддержку событийного туризма в 2023 году. Регион подавал на конкурс несколько заявок, по данным правительства Калужской области, конкурсная комиссия высоко оценила ежегодное событийное мероприятие "Kaluga Street Food", которое вошло в десятку лучших. "На его продвижение региону будет выделена субсидия в размере 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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новости - туризм, калужская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Калужская область, Новости - Туризм, Калужская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
16:04 25.08.2022
 
Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма

Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туризма в 2023 году

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
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КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Калужская область получит от Ростуризма почти 70 миллионов рублей на развитие проектов в 2023 году, в частности, планируется создание и развитие пляжей на берегах водоемов, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Ростуризм осуществляет поддержку, в том числе грантовую, развития туризма в регионах. В июле 2022 года Калужская область направила на рассмотрение заявки о предоставлении субсидий на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, и регион прошел конкурсный отбор.
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"По итогам конкурса Калужская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 60,4 миллиона рублей, которая будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, в частности, на создание и развитие пляжей на берегах водных объектов, а также создание и развитие национальных туристских маршрутов", - сообщает областное правительство.
В ближайшее время регион разработает порядок конкурсного отбора проектов и предоставления субсидий предпринимателям на их реализацию и объявит конкурс предпринимательских инициатив на 2023 год, информируют власти.
Также Калужская область стала одним из победителей конкурса Ростуризма на поддержку событийного туризма в 2023 году. Регион подавал на конкурс несколько заявок, по данным правительства Калужской области, конкурсная комиссия высоко оценила ежегодное событийное мероприятие "Kaluga Street Food", которое вошло в десятку лучших. "На его продвижение региону будет выделена субсидия в размере 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Калужская областьНовости - ТуризмКалужская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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