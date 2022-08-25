https://ria.ru/20220825/gospital-1812009470.html

В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя

В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя - РИА Новости, 25.08.2022

В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя

Строительство комплекса Казанского военного госпиталя на 150 мест завершено в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:30

2022-08-25T10:30

2022-08-25T10:31

республика татарстан

общество

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Строительство комплекса Казанского военного госпиталя на 150 мест завершено в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тысячи квадратных метров) завершено, благоустроена территория, идет оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием", - говорится в сообщении по итогам посещения объекта главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.Военный госпиталь расположен в Казани на улице Рауиса Гареева, рядом с комплексами Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создан большой медицинский кластер.В диагностическом корпусе нового госпиталя с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения стоматологии, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое. В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.В административно-бытовом корпусе – медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест. В отдельно стоящем инфекционном корпусе на 30 мест – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок, бытовые помещения. К зданию примыкают отдельные подъездные пути.Госпиталь возведен с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций службы медицины катастроф.Строительство военно-медицинского учреждения было начато 27 августа прошлого года при участии министра обороны России Сергея Шойгу и главы Татарстана Рустама Минниханова. Работы проводила публично-правовая компания "Военно-строительная компания", созданная указом президента России в 2019 году. В строительстве было задействовано 456 человек.

https://ria.ru/20220819/tatarstan-1810822772.html

https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html

https://ria.ru/20220818/natsproekt-1810416006.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, россия, тимур иванов