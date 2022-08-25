https://ria.ru/20220825/gospital-1812009470.html
В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя
В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя - РИА Новости, 25.08.2022
В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя
Строительство комплекса Казанского военного госпиталя на 150 мест завершено в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:30
2022-08-25T10:30
2022-08-25T10:31
республика татарстан
общество
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
россия
тимур иванов
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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Строительство комплекса Казанского военного госпиталя на 150 мест завершено в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тысячи квадратных метров) завершено, благоустроена территория, идет оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием", - говорится в сообщении по итогам посещения объекта главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.Военный госпиталь расположен в Казани на улице Рауиса Гареева, рядом с комплексами Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создан большой медицинский кластер.В диагностическом корпусе нового госпиталя с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения стоматологии, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое. В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.В административно-бытовом корпусе – медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест. В отдельно стоящем инфекционном корпусе на 30 мест – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок, бытовые помещения. К зданию примыкают отдельные подъездные пути.Госпиталь возведен с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций службы медицины катастроф.Строительство военно-медицинского учреждения было начато 27 августа прошлого года при участии министра обороны России Сергея Шойгу и главы Татарстана Рустама Минниханова. Работы проводила публично-правовая компания "Военно-строительная компания", созданная указом президента России в 2019 году. В строительстве было задействовано 456 человек.
https://ria.ru/20220819/tatarstan-1810822772.html
https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html
https://ria.ru/20220818/natsproekt-1810416006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, россия, тимур иванов
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Россия, Тимур Иванов
10:30 25.08.2022 (обновлено: 10:31 25.08.2022)
В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя
В Казани завершилось строительство комплекса военного госпиталя на 150 мест
КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости.
Строительство комплекса Казанского военного госпиталя на 150 мест завершено в Казани, сообщает
пресс-служба главы Татарстана.
"Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тысячи квадратных метров) завершено, благоустроена территория, идет оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием", - говорится в сообщении по итогам посещения объекта главой Татарстана Рустамом Миннихановым
и заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым
.
Военный госпиталь расположен в Казани
на улице Рауиса Гареева, рядом с комплексами Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создан большой медицинский кластер.
В диагностическом корпусе нового госпиталя с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения стоматологии, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое. В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.
В административно-бытовом корпусе – медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест. В отдельно стоящем инфекционном корпусе на 30 мест – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок, бытовые помещения. К зданию примыкают отдельные подъездные пути.
Госпиталь возведен с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций службы медицины катастроф.
Строительство военно-медицинского учреждения было начато 27 августа прошлого года при участии министра обороны России Сергея Шойгу
и главы Татарстана Рустама Минниханова. Работы проводила публично-правовая компания "Военно-строительная компания", созданная указом президента России в 2019 году. В строительстве было задействовано 456 человек.