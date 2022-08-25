https://ria.ru/20220825/gorlovka-1812100539.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 25.08.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, двое жителей города погибли, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:55

2022-08-25T14:55

2022-08-25T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, двое жителей города погибли, сообщил мэр Иван Приходько.Ранее в четверг Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей в результате утреннего обстрела города, среди которых двое детей, их мать погибла. Штаб территориальной обороны ДНР позже сообщил, что пострадала еще одна женщина. После этого мэр заявил, что одна из пострадавших скончалась."По состоянию на 14.15 (совпадает с мск) количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан возросло до четырех, двое жителей Горловки погибли", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины