https://ria.ru/20220825/gorlovka-1812025839.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки

Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки

Украинские войска в 10.30 мск выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:32

2022-08-25T11:32

2022-08-25T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс