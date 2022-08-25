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Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки
Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки
Украинские войска в 10.30 мск выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:32
2022-08-25T11:32
2022-08-25T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили десять снарядов по центру Горловки
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке