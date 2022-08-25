https://ria.ru/20220825/gorlovka-1812003787.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:00

2022-08-25T10:00

2022-08-25T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в четверг утром украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс