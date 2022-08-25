https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991658.html

После обстрела Горловки со стороны ВСУ десять поселков остались без света

После обстрела Горловки со стороны ВСУ десять поселков остались без света - РИА Новости, 25.08.2022

После обстрела Горловки со стороны ВСУ десять поселков остались без света

Подстанция "Ленинская" обесточена в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, порядка 10 населенных пунктов остались без электроэнергии,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:52

2022-08-25T08:52

2022-08-25T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Подстанция "Ленинская" обесточена в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, порядка 10 населенных пунктов остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате вооруженной агрессии укронацистов в Горловке обесточена подстанция "Ленинская", отключились 4 линии 110 кВ и 6 линий 35 кВ. Без электроэнергии населенные пункты: пос. Ртутный, пос. Комарова, пос. шахты им. Гагарина, ж/м "Комсомолец", ж/м "Строитель", ж/м "Квартал 245", пос. Победа, пос. Аксеновка, пос. Машиностроительного завода им. С. М. Кирова, пос. Мирный", - написал мэр в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс