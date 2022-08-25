https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991295.html

Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек

Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 25.08.2022

Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек

Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:48

2022-08-25T08:48

2022-08-25T08:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донбасс

иван приходько

в мире

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщал, что при обстреле Горловки пострадали двое детей, их мать погибла."Количество раненых мирных горловчан от обстрела со стороны ВСУ возросло до 3 человек", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в четверг утром украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 155 мм.

https://ria.ru/20220825/donbass-1811990709.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, в мире