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Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991295.html
Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек
Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 25.08.2022
Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек
Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:48
2022-08-25T08:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донбасс
иван приходько
в мире
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщал, что при обстреле Горловки пострадали двое детей, их мать погибла."Количество раненых мирных горловчан от обстрела со стороны ВСУ возросло до 3 человек", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в четверг утром украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 155 мм.
https://ria.ru/20220825/donbass-1811990709.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Иван Приходько, В мире
08:48 25.08.2022 (обновлено: 08:51 25.08.2022)
 
Число раненных в результате обстрела Горловки ВСУ возросло до трех человек

Мэр Приходько: число раненных в результате обстрела Горловки возросло до трех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее он сообщал, что при обстреле Горловки пострадали двое детей, их мать погибла.
"Количество раненых мирных горловчан от обстрела со стороны ВСУ возросло до 3 человек", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в четверг утром украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 155 мм.
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:38Специальная военная операция на Украине
В ДНР четыре человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассИван ПриходькоВ мире
 
 
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