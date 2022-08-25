11:56 25.08.2022 (обновлено: 16:25 25.08.2022)
Энергокризис ударит по британцам сильнее, чем кризис 2008 года, пишут СМИ
Bloomberg: энергокризис ударит по британцам сильнее, чем экономический кризис 2008 года
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Энергетический кризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на доклад консалтинговой компании Baringa.
"Воздействие (энергетического кризиса. — Прим. ред.) на общество будет сильнее, чем кризис 2008 года. <…> Мы сейчас движемся к точке, где большинство домохозяйств находится в долгах или в очень хрупком финансовом положении", — приводит агентство слова партнера в Baringa Джеймса Купера.
Такой "мрачный прогноз", как отмечается в сообщении, был сделан на фоне опасений об увеличении размеров годовых счетов за электроэнергию на 80 процентов с октября. По мнению экспертов из Baringa, больше половины британских домохозяйств окажутся этой зимой в так называемой "энергетической бедности", потому что не смогут оплачивать счета за электроэнергию.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.