https://ria.ru/20220825/energokrizis-1812032800.html

Энергокризис ударит по британцам сильнее, чем кризис 2008 года, пишут СМИ

Энергокризис ударит по британцам сильнее, чем кризис 2008 года, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2022

Энергокризис ударит по британцам сильнее, чем кризис 2008 года, пишут СМИ

Энергетический кризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщает новостное агентство... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:56

2022-08-25T11:56

2022-08-25T16:25

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великобритания

в мире

европа

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Энергетический кризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на доклад консалтинговой компании Baringa.Такой "мрачный прогноз", как отмечается в сообщении, был сделан на фоне опасений об увеличении размеров годовых счетов за электроэнергию на 80 процентов с октября. По мнению экспертов из Baringa, больше половины британских домохозяйств окажутся этой зимой в так называемой "энергетической бедности", потому что не смогут оплачивать счета за электроэнергию.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.

https://ria.ru/20220824/britaniya-1811966090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, великобритания, в мире, европа