https://ria.ru/20220825/elektrosamokat-1811989994.html
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей - РИА Новости, 25.08.2022
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей
Детям младше 18 лет стоит покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час, а в случае попадания детей в ДТП на транспортном средстве,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:21
2022-08-25T08:21
2022-08-25T08:25
общество
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сергей бурлаков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Детям младше 18 лет стоит покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час, а в случае попадания детей в ДТП на транспортном средстве, которое может ехать быстрее, необходимо штрафовать родителей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР)."Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф", — сказал он.По его словам, без введения штрафов ситуация не изменится.Кроме того, Бурлаков также предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения."Нужно разработать программу на основе типичных ошибок водителей и пешеходов, особое внимание уделить водителям индивидуальных колесных средств. Систематически такие уроки нужно организовывать совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД, потому что мамы и папы не должны забывать, какая ответственность лежит на них в вопросе безопасности ребенка", — отметил он.
https://ria.ru/20220815/samokat-1809794243.html
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общество, гибдд мвд рф, госдума рф, самокаты, россия, сергей бурлаков
Общество, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Самокаты, Россия, Сергей Бурлаков
08:21 25.08.2022 (обновлено: 08:25 25.08.2022)
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей
Депутат ГД Бурлаков: скорость электросамокатов для несовершеннолетних следует ограничить
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Детям младше 18 лет стоит покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час, а в случае попадания детей в ДТП на транспортном средстве, которое может ехать быстрее, необходимо штрафовать родителей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР).
"Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф", — сказал он.
По его словам, без введения штрафов ситуация не изменится.
Кроме того, Бурлаков также предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения.
"Нужно разработать программу на основе типичных ошибок водителей и пешеходов, особое внимание уделить водителям индивидуальных колесных средств. Систематически такие уроки нужно организовывать совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД
, потому что мамы и папы не должны забывать, какая ответственность лежит на них в вопросе безопасности ребенка", — отметил он.