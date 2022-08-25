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Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/donbass-1812146191.html
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:21
2022-08-25T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские террористы обстреляли Успенский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское. По свидетельствам очевидцев, обстрел произошел прямо во время таинства соборования. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе отметили, что территория монастыря систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск с весны этого года.
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в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, религия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Религия
17:21 25.08.2022 (обновлено: 17:26 25.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР

Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли Успенский храм в селе Никольское

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРОбстрел Успенского храма Свято-успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское
Обстрел Успенского храма Свято-успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Обстрел Успенского храма Свято-успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские террористы обстреляли Успенский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское. По свидетельствам очевидцев, обстрел произошел прямо во время таинства соборования. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В штабе отметили, что территория монастыря систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск с весны этого года.
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