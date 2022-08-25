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Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:21
2022-08-25T17:21
2022-08-25T17:26
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские террористы обстреляли Успенский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское. По свидетельствам очевидцев, обстрел произошел прямо во время таинства соборования. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе отметили, что территория монастыря систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск с весны этого года.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, религия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Религия
17:21 25.08.2022 (обновлено: 17:26 25.08.2022)
Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли Успенский храм в селе Никольское