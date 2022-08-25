https://ria.ru/20220825/donbass-1812146191.html

Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР

Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска обстреляли храм в селе Никольское в ДНР

Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:21

2022-08-25T17:21

2022-08-25T17:26

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Успенский храм на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские террористы обстреляли Успенский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское. По свидетельствам очевидцев, обстрел произошел прямо во время таинства соборования. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе отметили, что территория монастыря систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск с весны этого года.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, религия