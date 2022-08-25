https://ria.ru/20220825/donbass-1812099566.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска в четверг за 20 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:51

2022-08-25T14:51

2022-08-25T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг за 20 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Еще один обстрел Макеевки ведомство зафиксировало в 13.10, было выпущено также три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району города.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс