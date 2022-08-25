Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили по Макеевке и Донецку девять снарядов
Осколки снаряда в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг за 20 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
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Еще один обстрел Макеевки ведомство зафиксировало в 13.10, было выпущено также три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району города.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.