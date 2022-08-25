https://ria.ru/20220825/donbass-1812074218.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:39

2022-08-25T13:39

2022-08-25T13:39

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика