https://ria.ru/20220825/donbass-1812074218.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:39
2022-08-25T13:39
2022-08-25T13:39
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра