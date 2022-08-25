Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Новобахмутовке девять снарядов
Осколки снарядов ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки и село Новобахмутовка, выпустив девять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские военные в 10.20 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по селу Новобахмутовка, отметило ведомство.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.