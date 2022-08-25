Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Зайцево 13 снарядов крупного калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и десять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.40 (совпадает с мск) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 9.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.