https://ria.ru/20220825/donbass-1812012756.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и десять снарядов калибром 152 миллиметра по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:42

2022-08-25T10:42

2022-08-25T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_619fdc9aee43aa553c81165bae6d87d3.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и десять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.40 (совпадает с мск) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 9.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины