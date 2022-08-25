https://ria.ru/20220825/donbass-1812010250.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 38 раз, выпустив 243 боеприпаса, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:35
2022-08-25T10:35
2022-08-25T10:35
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 38 раз, выпустив 243 боеприпаса, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 243 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 33 домостроения в Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска 38 раз за сутки обстреляли территорию республики