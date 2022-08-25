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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/donbass-1812010250.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 38 раз, выпустив 243 боеприпаса, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:35
2022-08-25T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 38 раз, выпустив 243 боеприпаса, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 243 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 33 домостроения в Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
украина
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в мире, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
10:35 25.08.2022
 
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска 38 раз за сутки обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание гостиницы "Централь", поврежденное в результате обстрела ВСУ в центре Донецка
Здание гостиницы Централь, поврежденное в результате обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание гостиницы "Централь", поврежденное в результате обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 38 раз, выпустив 243 боеприпаса, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 243 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 33 домостроения в Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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