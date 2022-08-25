Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/donbass-1811990964.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:45
2022-08-25T08:45
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Элеваторной в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
08:45 25.08.2022
 
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб ДНР: мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Элеваторной в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала