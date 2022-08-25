https://ria.ru/20220825/donbass-1811990964.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:45
2022-08-25T08:45
2022-08-25T08:45
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Элеваторной в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб ДНР: мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка украинскими войсками