https://ria.ru/20220825/donbass-1811990964.html

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:45

2022-08-25T08:45

2022-08-25T08:45

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

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донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Элеваторной в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, донбасс