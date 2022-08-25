https://ria.ru/20220825/donbass-1811990709.html
В ДНР четыре человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В ДНР четыре человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.08.2022
В ДНР четыре человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Четыре человека погибли, еще 14 ранены в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:38
2022-08-25T08:38
2022-08-25T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 14 ранены в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 24 августа до 8.00 25 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР четыре человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР: четыре человека погибли, 14 ранены из-за украинских обстрелов за сутки