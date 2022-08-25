https://ria.ru/20220825/dokhody-1812072933.html
Путин заявил о росте доходов России
Путин заявил о росте доходов России - РИА Новости, 25.08.2022
Путин заявил о росте доходов России
Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:35
2022-08-25T13:35
2022-08-25T17:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин."Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время", — сказал он на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.По словам главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей, хотя есть и риски. "Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно", — добавил Путин.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост цен на топливо и в результате — рекордную инфляцию. В то же время высокие цены на энергоносители позволяют России не терять в доходах, хотя объемы экспорта значительно снизились.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html
https://ria.ru/20220818/ekonomika-1810444604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Наполняемость бюджета идет нужными темпами" – Путин о доходах государства за счет налогов
Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин.
2022-08-25T13:35
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:35 25.08.2022 (обновлено: 17:01 25.08.2022)
Путин заявил о росте доходов России
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России, несмотря на санкции
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин.
"Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время", — сказал он на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым
.
По словам главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей, хотя есть и риски.
"Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно", — добавил Путин.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе
стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост цен на топливо и в результате — рекордную инфляцию. В то же время высокие цены на энергоносители позволяют России
не терять в доходах, хотя объемы экспорта значительно снизились.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.