https://ria.ru/20220825/dokhody-1812072933.html

Путин заявил о росте доходов России

Путин заявил о росте доходов России - РИА Новости, 25.08.2022

Путин заявил о росте доходов России

Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:35

2022-08-25T13:35

2022-08-25T17:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин."Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время", — сказал он на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.По словам главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей, хотя есть и риски. "Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно", — добавил Путин.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост цен на топливо и в результате — рекордную инфляцию. В то же время высокие цены на энергоносители позволяют России не терять в доходах, хотя объемы экспорта значительно снизились.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html

https://ria.ru/20220818/ekonomika-1810444604.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Наполняемость бюджета идет нужными темпами" – Путин о доходах государства за счет налогов Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин. 2022-08-25T13:35 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин