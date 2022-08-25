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Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце
Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022
Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце
Директор департамента земельных отношений харьковской мэрии Сергей Колесник уволен после публикации фотографии его роскошного отдыха в Ницце, заявил мэр... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:15
2022-08-25T19:15
2022-08-25T19:15
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений харьковской мэрии Сергей Колесник уволен после публикации фотографии его роскошного отдыха в Ницце, заявил мэр Харькова Игорь Терехов."Это цинизм и хамство! Он уволен!" - приводит слова Терехова Telegram-канал украинского издания "Страна".Ранее Колесник опубликовал на своей странице в соцсетях фото отдыха в Ницце, в том числе снимки, где он усаживается в автомобиль Porsche 911 с харьковскими номерами. Вскоре чиновник удалил фотографии, однако они успели разойтись в интернете. Мэр Харькова Терехов заявлял, что если подтвердится подлинность фотографий, то Колесник будет уволен.
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в мире, ницца, харьков, porsche panamera
В мире, Ницца, Харьков, Porsche Panamera
Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце
Харьковского чиновника Колесника уволили после публикации фотографий отдыха в Ницце