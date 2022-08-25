https://ria.ru/20220825/chinovnik-1812173560.html

Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце

Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022

Харьковского чиновника уволили из-за фото отдыха в Ницце

Директор департамента земельных отношений харьковской мэрии Сергей Колесник уволен после публикации фотографии его роскошного отдыха в Ницце, заявил мэр... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:15

2022-08-25T19:15

2022-08-25T19:15

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений харьковской мэрии Сергей Колесник уволен после публикации фотографии его роскошного отдыха в Ницце, заявил мэр Харькова Игорь Терехов."Это цинизм и хамство! Он уволен!" - приводит слова Терехова Telegram-канал украинского издания "Страна".Ранее Колесник опубликовал на своей странице в соцсетях фото отдыха в Ницце, в том числе снимки, где он усаживается в автомобиль Porsche 911 с харьковскими номерами. Вскоре чиновник удалил фотографии, однако они успели разойтись в интернете. Мэр Харькова Терехов заявлял, что если подтвердится подлинность фотографий, то Колесник будет уволен.

https://ria.ru/20220825/konsul-1812147095.html

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в мире, ницца, харьков, porsche panamera