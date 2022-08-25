https://ria.ru/20220825/bezhentsy-1811990249.html

Депутат бундестага назвал украинских беженцев вызовом немецкому обществу

Депутат бундестага назвал украинских беженцев вызовом немецкому обществу - РИА Новости, 25.08.2022

Депутат бундестага назвал украинских беженцев вызовом немецкому обществу

Обустройство большого количества беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:30

2022-08-25T08:30

2022-08-25T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

евгений шмидт

бундестаг германии

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Обустройство большого количества беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года, заявил РИА Новости депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт."Немецкие СМИ изо всех сил продолжают вести пропаганду повестки солидарности с народом Украины, но в обществе постепенно зреет усталость от новостей с Украины, особенно на фоне галопирующей инфляции и полнейшей неопределенности с прохождением зимнего периода", - отметил депутат. По его словам, правительство канцлера Олафа Шольца, "делая громкие популистские заявления в поддержку Украины, не позаботилось о практической реализации взятых на себя обязательств"."Естественно, обустройство такого количества беженцев является настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года. Да и незапланированные расходы ложатся тяжким бременем на местные бюджеты", - отметил собеседник агентства.Шмидт напомнил, что с началом военного конфликта на Украине Германия распахнула свои границы для беженцев, и этой возможностью воспользовались уже порядка миллиона украинских граждан."Но не все оказалось так безоблачно, как это преподносят немецкие СМИ обывателю. Уже в первые недели конфликта принимающие органы Германии столкнулись с небывалым наплывом "украинских" студентов из стран Африки и Ближнего Востока, которые якобы бежали от конфликта на Украине в Германию", - рассказал собеседник.Помимо этого, по его словам, возникла проблема с размещением. "Оказалось, что заселять украинских женщин - как мы знаем, украинских мужчин не выпускают из страны, заставляя становиться под ружье - в общежития для беженцев, наполненных арабами и африканцами, чревато домогательствами и изнасилованиями", - пояснил Шмидт.Он добавил, что проблематичным стал и вопрос жилья. "Рынок съемного жилья, так и не оправившийся после массового приема беженцев из Ближнего Востока, когда в крупных городах практически не осталось доступных для аренды площадей, оказался чрезвычайно перегрет, и расселять теперь еще и украинских беженцев стало настоящей проблемой", - уточнил депутат. Он пояснил, что на сегодняшний день найти недорогую квартиру для человека с низким доходом стало практически невозможно.Кроме того, с началом учебного года тысячи украинских детей должны будут посещать немецкие школы, и это, по словам Шмидта, также оказывает колоссальное давление на и без того "трещащую по швам" школьную систему.

https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html

https://ria.ru/20220820/bezdomnye-1810899431.html

https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, евгений шмидт, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)