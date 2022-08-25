https://ria.ru/20220825/belousov-1812028336.html

Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова

Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова - РИА Новости, 25.08.2022

Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова

Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:40

2022-08-25T11:40

2022-08-25T11:40

происшествия

вадим белоусов

госдума рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806990917_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_4e6516ce982dd40b72c1aea66dc40f27.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Людмила Айвар."Суд отклонил нашу апелляционную жалобу", - сказала она.Ранее суд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Депутата должны были взять под стражу в зале суда (именно это решение обжаловала защита), но он не пришел на заседание на второй день оглашения приговора. Позднее МВД объявило его в розыск.Защита подала апелляцию на приговор, дата рассмотрения еще не назначена.

https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html

https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вадим белоусов, госдума рф, москва