https://ria.ru/20220825/belousov-1812028336.html
Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова
Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова - РИА Новости, 25.08.2022
Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова
Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:40
2022-08-25T11:40
2022-08-25T11:40
происшествия
вадим белоусов
госдума рф
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Людмила Айвар."Суд отклонил нашу апелляционную жалобу", - сказала она.Ранее суд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Депутата должны были взять под стражу в зале суда (именно это решение обжаловала защита), но он не пришел на заседание на второй день оглашения приговора. Позднее МВД объявило его в розыск.Защита подала апелляцию на приговор, дата рассмотрения еще не назначена.
https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html
https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html
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РИА Новости
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происшествия, вадим белоусов, госдума рф, москва
Происшествия, Вадим Белоусов, Госдума РФ, Москва
Суд признал законным решение арестовать депутата Белоусова
Адвокат Айвар: суд отклонил жалобу на решение об аресте депутата Госдумы Белоусова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Людмила Айвар.
"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу", - сказала она.
Ранее суд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.
Депутата должны были взять под стражу в зале суда (именно это решение обжаловала защита), но он не пришел на заседание на второй день оглашения приговора. Позднее МВД объявило его в розыск.
Защита подала апелляцию на приговор, дата рассмотрения еще не назначена.