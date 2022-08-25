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Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве - РИА Новости, 25.08.2022
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Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве
Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве - РИА Новости, 25.08.2022
Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве
Главная отечественная выставка старинных автомобилей и антиквариата собрала в Москве коллекционеров, реставраторов и всех увлеченных историей техники... РИА Новости, 25.08.2022
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фото
москва
автомобили
cadillac
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jaguar
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Главная отечественная выставка старинных автомобилей и антиквариата собрала в Москве коллекционеров, реставраторов и всех увлеченных историей техники. "Олдтаймер-Галерея — 2022" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, автомобили, cadillac, ваз 2101, jaguar, газ-21
Фото, Москва, Автомобили, Cadillac, ВАЗ 2101, Jaguar, ГАЗ-21
13:20 25.08.2022 (обновлено: 17:36 25.08.2022)
 

Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве

Читать ria.ru в
Главная отечественная выставка старинных автомобилей и антиквариата собрала в Москве коллекционеров, реставраторов и всех увлеченных историей техники. "Олдтаймер-Галерея — 2022" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Крупнейшее шоу раритетной техники вернулось в столицу после двухлетних "петербургских гастролей".

Автомобиль ГАЗ 21 на выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
1 из 13

Крупнейшее шоу раритетной техники вернулось в столицу после двухлетних "петербургских гастролей".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Олдтаймер-Галерею" проводят уже более 20 лет, и каждый раз выставка удивляет.

Участник 32-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
2 из 13

"Олдтаймер-Галерею" проводят уже более 20 лет, и каждый раз выставка удивляет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Экспонаты никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры и сюрпризы.

Автомобиль AURUS на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
3 из 13

Экспонаты никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры и сюрпризы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здесь можно увидеть самые неожиданные образцы техники — от автобуса до велосипеда.

Посетители на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
4 из 13

Здесь можно увидеть самые неожиданные образцы техники — от автобуса до велосипеда.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Одной из центральных тем нынешней выставки стало 115-летие Собственного Его Императорского Величества гаража.

Посетители на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
5 из 13

Одной из центральных тем нынешней выставки стало 115-летие Собственного Его Императорского Величества гаража.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые можно рассмотреть в деталях подлинные автомобили, которыми пользовались Николай II и императорская семья.

На фото — легендарный дореволюционный Delaunay-Belleville.

Автомобиль Delaunay-Belleville на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
6 из 13

Впервые можно рассмотреть в деталях подлинные автомобили, которыми пользовались Николай II и императорская семья.

На фото — легендарный дореволюционный Delaunay-Belleville.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В экспозиции есть редчайшие машины дореволюционного периода, которые дают представление о развитии техники.

Посетители на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
7 из 13

В экспозиции есть редчайшие машины дореволюционного периода, которые дают представление о развитии техники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего на несколько дней павильон "Крокус Экспо" превратилась в город прошлого, наполненный удивительными экспонатами.

Автомобиль Ford Mustang на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
8 из 13

Всего на несколько дней павильон "Крокус Экспо" превратилась в город прошлого, наполненный удивительными экспонатами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Эти автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в гонках, покоряли сердца и были мечтой целых поколений.

32-й выставка старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
9 из 13

Эти автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в гонках, покоряли сердца и были мечтой целых поколений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Теперь они снова знамениты, на сей раз — среди ценителей старины.

На фото — автомобиль Packard Twelve.

Автомобиль Packard Twelve на 32-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
10 из 13

Теперь они снова знамениты, на сей раз — среди ценителей старины.

На фото — автомобиль Packard Twelve.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 на выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея — 2022".

Автомобиль ВАЗ 2101 на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
11 из 13

ВАЗ-2101 на выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея — 2022".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Британский родстер Jaguar XKSS.

Британский родстер Jaguar XKSS на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
12 из 13

Британский родстер Jaguar XKSS.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка в "Крокус Экспо" открыта для посетителей с 24 по 28 августа.

Автомобиль Cadillac Eldorado на 32-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2022
13 из 13

Выставка в "Крокус Экспо" открыта для посетителей с 24 по 28 августа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоМоскваАвтомобилиCadillacВАЗ 2101JaguarГАЗ-21
 
 
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