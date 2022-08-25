Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве
Крупнейшее шоу раритетной техники вернулось в столицу после двухлетних "петербургских гастролей".
Крупнейшее шоу раритетной техники вернулось в столицу после двухлетних "петербургских гастролей".
"Олдтаймер-Галерею" проводят уже более 20 лет, и каждый раз выставка удивляет.
"Олдтаймер-Галерею" проводят уже более 20 лет, и каждый раз выставка удивляет.
Экспонаты никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры и сюрпризы.
Экспонаты никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры и сюрпризы.
Здесь можно увидеть самые неожиданные образцы техники — от автобуса до велосипеда.
Здесь можно увидеть самые неожиданные образцы техники — от автобуса до велосипеда.
Одной из центральных тем нынешней выставки стало 115-летие Собственного Его Императорского Величества гаража.
Одной из центральных тем нынешней выставки стало 115-летие Собственного Его Императорского Величества гаража.
Впервые можно рассмотреть в деталях подлинные автомобили, которыми пользовались Николай II и императорская семья.
На фото — легендарный дореволюционный Delaunay-Belleville.
Впервые можно рассмотреть в деталях подлинные автомобили, которыми пользовались Николай II и императорская семья.
На фото — легендарный дореволюционный Delaunay-Belleville.
В экспозиции есть редчайшие машины дореволюционного периода, которые дают представление о развитии техники.
В экспозиции есть редчайшие машины дореволюционного периода, которые дают представление о развитии техники.
Всего на несколько дней павильон "Крокус Экспо" превратилась в город прошлого, наполненный удивительными экспонатами.
Всего на несколько дней павильон "Крокус Экспо" превратилась в город прошлого, наполненный удивительными экспонатами.
Эти автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в гонках, покоряли сердца и были мечтой целых поколений.
Эти автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в гонках, покоряли сердца и были мечтой целых поколений.
Теперь они снова знамениты, на сей раз — среди ценителей старины.
На фото — автомобиль Packard Twelve.
Теперь они снова знамениты, на сей раз — среди ценителей старины.
На фото — автомобиль Packard Twelve.
ВАЗ-2101 на выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея — 2022".
ВАЗ-2101 на выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея — 2022".
Британский родстер Jaguar XKSS.
Выставка в "Крокус Экспо" открыта для посетителей с 24 по 28 августа.
Выставка в "Крокус Экспо" открыта для посетителей с 24 по 28 августа.