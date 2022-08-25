https://ria.ru/20220825/avtomobili-1812041329.html

Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве

Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве - РИА Новости, 25.08.2022

Царский выезд: выставка старинных автомобилей в Москве

Главная отечественная выставка старинных автомобилей и антиквариата собрала в Москве коллекционеров, реставраторов и всех увлеченных историей техники... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:20

2022-08-25T13:20

2022-08-25T17:36

фото

москва

автомобили

cadillac

ваз 2101

jaguar

газ-21

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Главная отечественная выставка старинных автомобилей и антиквариата собрала в Москве коллекционеров, реставраторов и всех увлеченных историей техники. "Олдтаймер-Галерея — 2022" — в фотоленте Ria.ru.

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