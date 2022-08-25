https://ria.ru/20220825/abkhaziya-1812033374.html
Абхазия рассчитывает запустить авиасообщение с Россией к 2024 году
Абхазия рассчитывает запустить авиасообщение с Россией к 2024 году - РИА Новости, 25.08.2022
Абхазия рассчитывает запустить авиасообщение с Россией к 2024 году
Власти Абхазии рассчитывают на поддержку России в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году, заявил президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:03
2022-08-25T12:03
2022-08-25T16:20
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Абхазии рассчитывают на поддержку России в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году, заявил президент республики Аслан Бжания."Мы за то, чтобы наладить новый воздушный мост с помощью Российской Федерации. Его нет, мы считаем, что это неправильно. Сухумский аэропорт сейчас функционирует, но в силу определенных обстоятельств международные рейсы там не осуществляются. Мы ведем соответствующую работу. И рассчитываем с поддержкой руководства РФ запустить авиасообщение в 2024 году", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам президента Абхазии, открытие международного аэропорта существенно изменит перспективы туристического бизнеса в стране. Кроме того, Сухумский аэропорт мог бы стать резервным хабом для юга России с учетом высокой загрузки воздушной гавани в Сочи, подчеркнул Бжания.
https://ria.ru/20220816/abkhaziya-1809905509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, сочи, авиасообщение, сухум, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Абхазия, Сочи, Авиасообщение, Сухум, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
12:03 25.08.2022 (обновлено: 16:20 25.08.2022)
Абхазия рассчитывает запустить авиасообщение с Россией к 2024 году
Бжания: власти Абхазии рассчитывают запустить авиасообщение с Россией к 2024 году
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Абхазии рассчитывают на поддержку России в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году, заявил президент республики Аслан Бжания.
"Мы за то, чтобы наладить новый воздушный мост с помощью Российской Федерации. Его нет, мы считаем, что это неправильно. Сухумский аэропорт сейчас функционирует, но в силу определенных обстоятельств международные рейсы там не осуществляются. Мы ведем соответствующую работу. И рассчитываем с поддержкой руководства РФ запустить авиасообщение в 2024 году", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
По словам президента Абхазии, открытие международного аэропорта существенно изменит перспективы туристического бизнеса в стране.
Кроме того, Сухумский аэропорт мог бы стать резервным хабом для юга России с учетом высокой загрузки воздушной гавани в Сочи, подчеркнул Бжания.