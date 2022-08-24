https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811858786.html

Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной

Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022

Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной

Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:47

2022-08-24T15:47

2022-08-24T15:47

в мире

украина

николай патрушев

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - подчеркнул секретарь Совбеза.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай патрушев, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир зеленский