Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной
Патрушев после слов Зеленского об убийстве Дугиной заявил, что ему давно нет веры
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи", - сказал Патрушев российским СМИ.
"Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
21 августа, 18:02Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной