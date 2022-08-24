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Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
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Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной
Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной
Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:47
2022-08-24T15:47
в мире
украина
николай патрушев
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - подчеркнул секретарь Совбеза.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, украина, николай патрушев, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир зеленский
В мире, Украина, Николай Патрушев, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Владимир Зеленский
15:47 24.08.2022
 
Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной

Патрушев после слов Зеленского об убийстве Дугиной заявил, что ему давно нет веры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Словам Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, давно нет веры, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи", - сказал Патрушев российским СМИ.
"Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
В миреУкраинаНиколай ПатрушевДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойВладимир Зеленский
 
 
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