https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811772321.html

Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского

Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского - РИА Новости, 24.08.2022

Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:22

2022-08-24T11:22

2022-08-24T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

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денис пушилин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы "успокоить РФ". Он также отметил, что для "возвращения" контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств."Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они заявляют, - они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, самому Зеленскому, поэтому проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их шаги - это время тратить", - сказал он в среду в эфире телеканала "Соловьев Live".Пушилин отметил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что "ему часто дают недостоверную информацию", поэтому "мы видим такие эмоциональные возгласы, которые связывают с его состоянием специфическим".

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811365549.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, владимир зеленский, донбасс