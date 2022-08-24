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Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811772321.html
Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского
Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского - РИА Новости, 24.08.2022
Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:22
2022-08-24T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы "успокоить РФ". Он также отметил, что для "возвращения" контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств."Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они заявляют, - они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, самому Зеленскому, поэтому проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их шаги - это время тратить", - сказал он в среду в эфире телеканала "Соловьев Live".Пушилин отметил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что "ему часто дают недостоверную информацию", поэтому "мы видим такие эмоциональные возгласы, которые связывают с его состоянием специфическим".
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811365549.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, владимир зеленский, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Владимир Зеленский, Донбасс
11:22 24.08.2022 (обновлено: 12:49 24.08.2022)
 
Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского

Глава ДНР Пушилин посоветовал не искать логику в словах президента Украины Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы "успокоить РФ". Он также отметил, что для "возвращения" контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств.
"Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они заявляют, - они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, самому Зеленскому, поэтому проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их шаги - это время тратить", - сказал он в среду в эфире телеканала "Соловьев Live".
Пушилин отметил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что "ему часто дают недостоверную информацию", поэтому "мы видим такие эмоциональные возгласы, которые связывают с его состоянием специфическим".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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