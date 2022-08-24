Рейтинг@Mail.ru
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/vzryv-1811819541.html
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад - РИА Новости, 24.08.2022
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад
Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:58
2022-08-24T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811793454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2cb727c4c2c4719d7ebd9e10b1fe6ca2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений", — написал он.Он сопроводил пост двумя видео с места взрыва машины. На кадрах видно, что основные повреждения — на месте водителя.Глава Михайловки Иван Сушко погиб сегодня утром. Предполагается, что под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко получил тяжелые ранения и умер в больнице.Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что убийцы будут найдены и понесут наказание.Российские военные в середине марта взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220823/pokushenie-1811527418.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811793454_137:0:1280:857_1920x0_80_0_0_6ee4ef9e3fe553af81d5e983d22c5b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
13:58 24.08.2022 (обновлено: 16:45 24.08.2022)
 
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад

В машине главы запорожской Михайловки Сушко во время взрыва находилась его приемная дочь

© Фото : Владимир Рогов/TelegramГлава Михайловки Иван Сушко, погибший при взрыве автомобиля
Глава Михайловки Иван Сушко, погибший при взрыве автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Глава Михайловки Иван Сушко, погибший при взрыве автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений", — написал он.
Он сопроводил пост двумя видео с места взрыва машины. На кадрах видно, что основные повреждения — на месте водителя.
Глава Михайловки Иван Сушко погиб сегодня утром. Предполагается, что под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко получил тяжелые ранения и умер в больнице.
Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что убийцы будут найдены и понесут наказание.
Российские военные в середине марта взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала