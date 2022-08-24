13:58 24.08.2022 (обновлено: 16:45 24.08.2022)
Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад
В машине главы запорожской Михайловки Сушко во время взрыва находилась его приемная дочь
Глава Михайловки Иван Сушко, погибший при взрыве автомобиля. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений", — написал он.
Он сопроводил пост двумя видео с места взрыва машины. На кадрах видно, что основные повреждения — на месте водителя.
Глава Михайловки Иван Сушко погиб сегодня утром. Предполагается, что под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко получил тяжелые ранения и умер в больнице.
Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что убийцы будут найдены и понесут наказание.
Российские военные в середине марта взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.