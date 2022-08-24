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Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад

Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад - РИА Новости, 24.08.2022

Машину главы запорожской Михайловки взорвали, когда он вез дочь в детсад

Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:58

2022-08-24T13:58

2022-08-24T16:45

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запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Приемная дочь главы поселка Михайловка ехала вместе с ним в автомобиле и выжила при взрыве, сообщил в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений", — написал он.Он сопроводил пост двумя видео с места взрыва машины. На кадрах видно, что основные повреждения — на месте водителя.Глава Михайловки Иван Сушко погиб сегодня утром. Предполагается, что под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство. Сушко получил тяжелые ранения и умер в больнице.Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что убийцы будут найдены и понесут наказание.Российские военные в середине марта взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов