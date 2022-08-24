https://ria.ru/20220824/ukraina-1811906805.html
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи - РИА Новости, 24.08.2022
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:25
2022-08-24T17:25
2022-08-24T17:26
специальная военная операция на украине
экономика
украина
сша
денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль."Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Шмыгаль добавил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.Ранее Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, сша, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, США, Денис Шмыгаль
17:25 24.08.2022 (обновлено: 17:26 24.08.2022)
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи