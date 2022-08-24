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Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811906805.html
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи - РИА Новости, 24.08.2022
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:25
2022-08-24T17:26
специальная военная операция на украине
экономика
украина
сша
денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль."Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Шмыгаль добавил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.Ранее Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
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экономика, украина, сша, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, США, Денис Шмыгаль
17:25 24.08.2022 (обновлено: 17:26 24.08.2022)
 
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал цель США на Украине
Шмыгаль добавил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.
Ранее Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаСШАДенис Шмыгаль
 
 
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