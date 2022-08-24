https://ria.ru/20220824/ukraina-1811906805.html

Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи

Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи - РИА Новости, 24.08.2022

Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи

Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:25

2022-08-24T17:25

2022-08-24T17:26

специальная военная операция на украине

экономика

украина

сша

денис шмыгаль

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев получил от США 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль."Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Шмыгаль добавил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.Ранее Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша, денис шмыгаль