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ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады
ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады - РИА Новости, 24.08.2022
ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады
Российские ВКС высокоточным оружием поразили временный пункт дислокации 72-й механизированной бригады украинских военных, уничтожены около 80 националистов,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:30
2022-08-24T12:30
2022-08-24T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские ВКС высокоточным оружием поразили временный пункт дислокации 72-й механизированной бригады украинских военных, уничтожены около 80 националистов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и 8 единиц военной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:30 24.08.2022 (обновлено: 15:37 24.08.2022)
ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады
Минобороны России: ВКС высокоточным ударом уничтожили до 80 националистов 72-й бригады ВСУ