https://ria.ru/20220824/ukraina-1811794451.html

ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады

ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады - РИА Новости, 24.08.2022

ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады

Российские ВКС высокоточным оружием поразили временный пункт дислокации 72-й механизированной бригады украинских военных, уничтожены около 80 националистов,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:30

2022-08-24T12:30

2022-08-24T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские ВКС высокоточным оружием поразили временный пункт дислокации 72-й механизированной бригады украинских военных, уничтожены около 80 националистов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и 8 единиц военной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)