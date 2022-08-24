https://ria.ru/20220824/ukraina-1811773523.html
Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом
Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом - РИА Новости, 24.08.2022
Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом
После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:25
2022-08-24T11:25
2022-08-24T11:25
россия
евразия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
совет федерации рф
ольга ковитиди
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье."Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России "руками" Украины - террор", - написала политик в своем Telegram-канале.По ее словам, это требует надлежащей, системной и оперативной реакции."В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечёт международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц", - подчеркнула сенатор.Она отметила, что все государства, в любой форме поддерживающие Украину, "являются пособниками международного терроризма, со всеми последующими политико-правовыми выводами и ограничениями".Ковитиди также считает, что "к целям российской военной спецоперации необходимо добавить антитеррористическую направленность"."Террор, начатый в отношении России, требует адекватной реакции и системы защитных мероприятий.Союзные войска, в целях нейтрализации террористической угрозы, могут наносить удары по инфраструктурным объектам обеспечения жизнедеятельности представителей международного терроризма, в том числе, теле- и радио-центрам, средствам коммуникаций и связи, банкам, администрациям, мостам, железным дорогам, аэропортам, предприятиям, а также совершению иных действий, соответствующих интересам национальной безопасности России", - считает законодатель.По ее словам, политические лидеры государств, поддерживающих террористическую деятельность Украины в любой форме, "должны будут понести политико-правовую ответственность".Кроме того, в целях укрепления информационной безопасности России, учитывая возрастающие внешние и внутренние угрозы для государственного суверенитета РФ, "необходимо создание Единого государственного информационного центра - министерства, комитета, с целью координации и консолидации всех медиаресурсов, повышения эффективности их информационной работы по обще-государственной военно-политической, внешне-политической, экономической и социо-культурной повестке страны", - написала Ковитиди.Также необходимо осуществить переход к стратегическому информационно-коммуникационному планированию и системной реализации поставленных задач с привлечением представителей всех медиаресурсов и гражданского общества, отметила политик.Внутри страны необходимо повысить эффективность вертикали управления, оперативность реагирования на внешние и внутренние угрозы и личную ответственность. Также "необходимо осуществить мониторинг правоприменительной практики по уголовным делам, предусматривающим уголовную ответственность за поддержку терроризма и антироссийскую пропаганду", уверена парламентарий. В случае необходимости ," внести соответствующие изменения, в том числе, в части ужесточения ответственности", полагает она."В целях укрепления европейской энергетической, ядерной, продовольственной, миграционной, экологической, военной безопасности необходимо изучить вопрос "создания на базе ШОС с участием всех стран континента Евразия, Организации коллективной безопасности в Евразии: ОКБЕ", - заключила она.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
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https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html
https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html
https://ria.ru/20220823/dugina-1811690339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, совет федерации рф, ольга ковитиди
Россия, Евразия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Совет Федерации РФ, Ольга Ковитиди
Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом
Сенатор Ковитиди призвала объявить Украину государством-террористом из-за убийства Дугиной
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом, заявила
сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье
.
"Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России
"руками" Украины
- террор", - написала политик в своем Telegram-канале.
По ее словам, это требует надлежащей, системной и оперативной реакции.
"В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечёт международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц", - подчеркнула сенатор.
Она отметила, что все государства, в любой форме поддерживающие Украину, "являются пособниками международного терроризма, со всеми последующими политико-правовыми выводами и ограничениями".
Ковитиди также считает, что "к целям российской военной спецоперации необходимо добавить антитеррористическую направленность".
"Террор, начатый в отношении России, требует адекватной реакции и системы защитных мероприятий.
Союзные войска, в целях нейтрализации террористической угрозы, могут наносить удары по инфраструктурным объектам обеспечения жизнедеятельности представителей международного терроризма, в том числе, теле- и радио-центрам, средствам коммуникаций и связи, банкам, администрациям, мостам, железным дорогам, аэропортам, предприятиям, а также совершению иных действий, соответствующих интересам национальной безопасности России", - считает законодатель.
По ее словам, политические лидеры государств, поддерживающих террористическую деятельность Украины в любой форме, "должны будут понести политико-правовую ответственность".
Кроме того, в целях укрепления информационной безопасности России, учитывая возрастающие внешние и внутренние угрозы для государственного суверенитета РФ, "необходимо создание Единого государственного информационного центра - министерства, комитета, с целью координации и консолидации всех медиаресурсов, повышения эффективности их информационной работы по обще-государственной военно-политической, внешне-политической, экономической и социо-культурной повестке страны", - написала Ковитиди.
Также необходимо осуществить переход к стратегическому информационно-коммуникационному планированию и системной реализации поставленных задач с привлечением представителей всех медиаресурсов и гражданского общества, отметила политик.
Внутри страны необходимо повысить эффективность вертикали управления, оперативность реагирования на внешние и внутренние угрозы и личную ответственность. Также "необходимо осуществить мониторинг правоприменительной практики по уголовным делам, предусматривающим уголовную ответственность за поддержку терроризма и антироссийскую пропаганду", уверена парламентарий. В случае необходимости ," внести соответствующие изменения, в том числе, в части ужесточения ответственности", полагает она.
"В целях укрепления европейской энергетической, ядерной, продовольственной, миграционной, экологической, военной безопасности необходимо изучить вопрос "создания на базе ШОС
с участием всех стран континента Евразия
, Организации коллективной безопасности в Евразии: ОКБЕ", - заключила она.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ
, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию
через Псковскую область
.
Владимир Путин
наградил Дарью Дугину
орденом Мужества посмертно.