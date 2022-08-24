https://ria.ru/20220824/ukraina-1811773523.html

Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом

Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом - РИА Новости, 24.08.2022

Сенатор призвала объявить Украину государством-террористом

После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:25

2022-08-24T11:25

2022-08-24T11:25

россия

евразия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

совет федерации рф

ольга ковитиди

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье."Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России "руками" Украины - террор", - написала политик в своем Telegram-канале.По ее словам, это требует надлежащей, системной и оперативной реакции."В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечёт международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц", - подчеркнула сенатор.Она отметила, что все государства, в любой форме поддерживающие Украину, "являются пособниками международного терроризма, со всеми последующими политико-правовыми выводами и ограничениями".Ковитиди также считает, что "к целям российской военной спецоперации необходимо добавить антитеррористическую направленность"."Террор, начатый в отношении России, требует адекватной реакции и системы защитных мероприятий.Союзные войска, в целях нейтрализации террористической угрозы, могут наносить удары по инфраструктурным объектам обеспечения жизнедеятельности представителей международного терроризма, в том числе, теле- и радио-центрам, средствам коммуникаций и связи, банкам, администрациям, мостам, железным дорогам, аэропортам, предприятиям, а также совершению иных действий, соответствующих интересам национальной безопасности России", - считает законодатель.По ее словам, политические лидеры государств, поддерживающих террористическую деятельность Украины в любой форме, "должны будут понести политико-правовую ответственность".Кроме того, в целях укрепления информационной безопасности России, учитывая возрастающие внешние и внутренние угрозы для государственного суверенитета РФ, "необходимо создание Единого государственного информационного центра - министерства, комитета, с целью координации и консолидации всех медиаресурсов, повышения эффективности их информационной работы по обще-государственной военно-политической, внешне-политической, экономической и социо-культурной повестке страны", - написала Ковитиди.Также необходимо осуществить переход к стратегическому информационно-коммуникационному планированию и системной реализации поставленных задач с привлечением представителей всех медиаресурсов и гражданского общества, отметила политик.Внутри страны необходимо повысить эффективность вертикали управления, оперативность реагирования на внешние и внутренние угрозы и личную ответственность. Также "необходимо осуществить мониторинг правоприменительной практики по уголовным делам, предусматривающим уголовную ответственность за поддержку терроризма и антироссийскую пропаганду", уверена парламентарий. В случае необходимости ," внести соответствующие изменения, в том числе, в части ужесточения ответственности", полагает она."В целях укрепления европейской энергетической, ядерной, продовольственной, миграционной, экологической, военной безопасности необходимо изучить вопрос "создания на базе ШОС с участием всех стран континента Евразия, Организации коллективной безопасности в Евразии: ОКБЕ", - заключила она.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

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https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html

https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811690339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евразия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, совет федерации рф, ольга ковитиди