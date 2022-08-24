https://ria.ru/20220824/ukraina-1811744069.html

Карасин прокомментировал высказывания посла Украины в Казахстане о русских

Карасин прокомментировал высказывания посла Украины в Казахстане о русских - РИА Новости, 24.08.2022

Карасин прокомментировал высказывания посла Украины в Казахстане о русских

Кризис украинской дипломатии, когда послы соревнуются в ненависти ко всему русскому, говорит о деградации самой службы, считает глава международного комитета... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:02

2022-08-24T10:02

2022-08-24T10:02

в мире

казахстан

украина

россия

григорий карасин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кризис украинской дипломатии, когда послы соревнуются в ненависти ко всему русскому, говорит о деградации самой службы, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями."Кризис в украинской дипломатии перерастает в лишённое цивилизованных сдержек соревнование послов и дипломатов в ненависти и ругани в адрес всего русского - от людей до культуры и истории", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, это жуткий сигнал агонии, за которой следует распад самой профессиональной службы, "деградация людей, их превращение в отвратительных вестников зверств и преступлений против человечности самого государства".Ужасно, что всё это происходит при подчеркнуто молчаливом согласии Киева, отметил Карасин."Любопытный факт ещё и в том, что среди ревнителей шовинистических заходов много детей бывших высокопоставленных чиновников Украинской ССР. Давайте последим, что будет происходить с этим процессом дальше", - заключил политик.

https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html

https://ria.ru/20220823/mid-1811628681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, украина, россия, григорий карасин