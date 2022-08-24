https://ria.ru/20220824/turizm-1811725776.html

Подсчитаны убытки от отсутствия российских туристов на Лазурном берегу

Подсчитаны убытки от отсутствия российских туристов на Лазурном берегу - РИА Новости, 24.08.2022

Подсчитаны убытки от отсутствия российских туристов на Лазурном берегу

Потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине повлияет на туризм на Лазурном берегу Франции: убытки в 2022 году составят более чем 50... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:22

2022-08-24T07:22

2022-08-24T07:23

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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине повлияет на туризм на Лазурном берегу Франции: убытки в 2022 году составят более чем 50 миллионов евро, сообщила РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп.По ее словам, 80% туризма, который был до коронавируса, было потеряно в 2020-21 годах из-за пандемии, а события на Украине в 2022 году вновь замедлили туристические потоки.В то же время, по сравнению с 2019 годом число российских путешественников на Лазурном берегу этим летом выросло на 30%.Как сообщила собеседница агентства, региональный комитет по туризму Лазурного берега Франции, чья роль заключается в продвижении данного туристического направления во Франции и на международном уровне, быстро предпринял действия по возвращению прежних клиентов. Так, например, клиентура Северной Америки сильно способствовала возвращению роста иностранного туризма в этом году.В целом же летний сезон 2022 года, по ее словам, знаменует собой очень сильный рост по сравнению с двумя предыдущими годами, при этом уровень заполняемости равен уровню 2019 года или даже превышает его. Так, заполняемость отелей на Лазурном берегу достигла 80% в июне, 85% в июле и более 90% в первой половине августа.В туристическом агентстве французского департамента Вар (на юго-востоке Франции) Visit Var также подтвердили РИА Новости, что в 2022 году поток российских туристов снизился.По его словам, за 7 месяцев этого года число российских туристов в департаменте Вар сократилось на 62% по сравнению с 2019 годом. Снижение посещаемости россиянами Вара на 67% зафиксировано с 1 июля по 13 августа по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которых Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

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новости - туризм, россия, украина, европа