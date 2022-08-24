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Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны
Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны - РИА Новости, 24.08.2022
Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:42
2022-08-24T13:01
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кая каллас
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии."Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)", - заявила она в эфире телеканала Sky News.Каллас еще раз подчеркнула, что путешествия в Европу являются "не правами человека", а "привилегией". По ее мнению, российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре"."Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля", - добавила она.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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туризм, новости - туризм, россия, эстония, в мире, кая каллас
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Эстония, В мире, Кая Каллас, Туризм
11:42 24.08.2022 (обновлено: 13:01 24.08.2022)
 
Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны

Премьер Эстонии Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии.
"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)", - заявила она в эфире телеканала Sky News.
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Каллас еще раз подчеркнула, что путешествия в Европу являются "не правами человека", а "привилегией". По ее мнению, российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре".
"Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля", - добавила она.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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