https://ria.ru/20220824/torfyaniki-1811839124.html

Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в РФ

Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в РФ - РИА Новости, 24.08.2022

Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:55

2022-08-24T14:55

2022-08-24T14:55

новости подмосковья

андрей воробьев

тверь

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в России.По словам Воробьева, благодаря работе по обводнению торфяников в 2010-2013 годах, на которую было потрачено пять миллиардов рублей, около 75 тысяч гектар на сегодняшний день находятся вне зоны пожароопасности."Торфяники чуть слабее чем порох. На границе сейчас, мы видим, вот Владимирской был пожар, там вопрос обводнения, насколько я понимаю, до конца не решен. В Твери сейчас работа идет. Может быть, к ним наиболее серьезно отнестись и, соответственно, предусмотреть программу их (торфяников – ред.) обводнения", - сказал Воробьев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html

тверь

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

андрей воробьев, тверь, природные пожары в россии