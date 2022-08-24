https://ria.ru/20220824/shoygu-1811752515.html
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:28
2022-08-24T10:28
2022-08-24T10:35
в мире
шос
россия
индия
казахстан
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан."В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС."Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки"."В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу."Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация"."В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, россия, индия, казахстан, сергей шойгу
В мире, ШОС, Россия, Индия, Казахстан, Сергей Шойгу
10:28 24.08.2022 (обновлено: 10:35 24.08.2022)
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
Глава Минобороны России Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Членами ШОС
на сегодня выступают восемь стран: помимо России
, это Индия
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Пакистан
, Таджикистан
и Узбекистан
.
"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС.
"Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.
По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".
"В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу.
"Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".
"В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.