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Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире - РИА Новости, 24.08.2022
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Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:28
2022-08-24T10:35
в мире
шос
россия
индия
казахстан
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан."В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС."Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки"."В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу."Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация"."В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.
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в мире, шос, россия, индия, казахстан, сергей шойгу
В мире, ШОС, Россия, Индия, Казахстан, Сергей Шойгу
10:28 24.08.2022 (обновлено: 10:35 24.08.2022)
 
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Глава Минобороны России Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
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"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС.
"Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.
По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".
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"В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу.
"Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".
"В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.
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В миреШОСРоссияИндияКазахстанСергей Шойгу
 
 
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