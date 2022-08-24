https://ria.ru/20220824/shoygu-1811752515.html

Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:28

2022-08-24T10:28

2022-08-24T10:35

в мире

шос

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индия

казахстан

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан."В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС."Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки"."В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу."Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация"."В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20220821/revnost-1811051144.html

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шос, россия, индия, казахстан, сергей шойгу