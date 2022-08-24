https://ria.ru/20220824/sdelka-1811938892.html

США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке

США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022

США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке

США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:27

2022-08-24T19:27

2022-08-24T19:53

в мире

иран

сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель госдепартамента."Мы получили комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом финальному тексту (ядерной сделки). Наше изучение этих комментариев подошло к концу. Мы передали наш ответ Евросоюзу сегодня же", - сказал журналистам американский дипломат.

https://ria.ru/20220817/sdelka-1810224609.html

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в мире, иран, сша, евросоюз