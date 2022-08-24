Рейтинг@Mail.ru
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/sdelka-1811938892.html
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке
США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:27
2022-08-24T19:53
в мире
иран
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель госдепартамента."Мы получили комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом финальному тексту (ядерной сделки). Наше изучение этих комментариев подошло к концу. Мы передали наш ответ Евросоюзу сегодня же", - сказал журналистам американский дипломат.
https://ria.ru/20220817/sdelka-1810224609.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, евросоюз
В мире, Иран, США, Евросоюз
19:27 24.08.2022 (обновлено: 19:53 24.08.2022)
 
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке

Сотрудник Госдепа сообщил, что США передали ЕС реакцию на ответ Ирана по ядерной сделке

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель госдепартамента.
"Мы получили комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом финальному тексту (ядерной сделки). Наше изучение этих комментариев подошло к концу. Мы передали наш ответ Евросоюзу сегодня же", - сказал журналистам американский дипломат.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:03
Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном
 
В миреИранСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала