https://ria.ru/20220824/sdelka-1811938892.html
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 24.08.2022
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке
США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:27
2022-08-24T19:27
2022-08-24T19:53
в мире
иран
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению ядерной сделки и передали свою реакцию Евросоюзу, заявил в среду официальный представитель госдепартамента."Мы получили комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом финальному тексту (ядерной сделки). Наше изучение этих комментариев подошло к концу. Мы передали наш ответ Евросоюзу сегодня же", - сказал журналистам американский дипломат.
https://ria.ru/20220817/sdelka-1810224609.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, евросоюз
В мире, Иран, США, Евросоюз
19:27 24.08.2022 (обновлено: 19:53 24.08.2022)
США передали Евросоюзу свой ответ на комментарии Ирана по ядерной сделке
Сотрудник Госдепа сообщил, что США передали ЕС реакцию на ответ Ирана по ядерной сделке