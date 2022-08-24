https://ria.ru/20220824/proisshestviya-1811715082.html

Полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги

Полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022

Полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги

В Латвии задержали 14 человек у памятника освободителям Риги в парке Победы. Об этом говорится на сайте столичной полиции. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:00

2022-08-24T01:00

2022-08-24T09:57

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Латвии задержали 14 человек у памятника освободителям Риги в парке Победы. Об этом говорится на сайте столичной полиции.Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа. Во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру власти снесли все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни людей собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса."Четырнадцать человек, которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона, не подчинились законным требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Соответственно, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях", — отмечается в публикации.Правоохранительные органы добавили, что среди собравшихся "с разными убеждениями" возникали "конфронтационные ситуации".Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220823/osvoboditeli-1811666051.html

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в мире, сергей лавров, латвия, рига, россия, рижская дума