https://ria.ru/20220824/produkty-1811916860.html

В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности

В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности - РИА Новости, 24.08.2022

В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности

Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:00

2022-08-24T18:00

2022-08-24T18:00

в мире

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102969/26/1029692622_0:121:2587:1576_1920x0_80_0_0_c105e005a3b3d753454e49ad35a7702a.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает агентство Блумберг.Сообщается, что в список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, попали даже молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.Компания Morrisons, которая начала этот тренд, удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, посоветовав покупателям использовать вместо этого "нюхательный тест".По информации агентства, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и приняли на себя обязательство сокращать пищевые отходы.

https://ria.ru/20210627/produkty-1738771866.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, общество