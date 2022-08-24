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В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности
В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности - РИА Новости, 24.08.2022
В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности
Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:00
2022-08-24T18:00
2022-08-24T18:00
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает агентство Блумберг.Сообщается, что в список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, попали даже молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.Компания Morrisons, которая начала этот тренд, удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, посоветовав покупателям использовать вместо этого "нюхательный тест".По информации агентства, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и приняли на себя обязательство сокращать пищевые отходы.
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в мире, великобритания, общество
В мире, Великобритания, Общество
В Британии супермаркеты стирают с ряда продуктов питания срок годности
Bloomberg: британские супермаркеты стирают срок годности с ряда продуктов питания
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает
агентство Блумберг.
"Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco
и Marks & Spencer объявили о том, что будут полностью или частично стирать надписи с датами "годен до" и "употребить до" на некоторых продуктах" - говорится в сообщении.
Сообщается, что в список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, попали даже молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.
Компания Morrisons, которая начала этот тренд, удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, посоветовав покупателям использовать вместо этого "нюхательный тест".
По информации агентства, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и приняли на себя обязательство сокращать пищевые отходы.