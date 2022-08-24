https://ria.ru/20220824/prezident-1811961644.html

В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"

В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне" - РИА Новости, 24.08.2022

В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:48

2022-08-24T21:48

2022-08-24T22:05

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, проект доступен в думской электронной базе."Предусматривается наделить президента Российской Федерации полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Добавляется, что президент будет также определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.Как отмечает кабмин, на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий"."Предлагаемая норма законопроекта направлена на исключение этого правового пробела", - отмечается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811755587.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия