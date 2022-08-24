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В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне" - РИА Новости, 24.08.2022
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В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"
В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне" - РИА Новости, 24.08.2022
В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:48
2022-08-24T22:05
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, проект доступен в думской электронной базе."Предусматривается наделить президента Российской Федерации полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Добавляется, что президент будет также определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.Как отмечает кабмин, на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий"."Предлагаемая норма законопроекта направлена на исключение этого правового пробела", - отмечается в пояснительных материалах.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
21:48 24.08.2022 (обновлено: 22:05 24.08.2022)
 
В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"

ГД предложили дать президенту право определять участие ВС России в совместных учениях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, проект доступен в думской электронной базе.
"Предусматривается наделить президента Российской Федерации полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Добавляется, что президент будет также определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.
Как отмечает кабмин, на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".
"Предлагаемая норма законопроекта направлена на исключение этого правового пробела", - отмечается в пояснительных материалах.
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