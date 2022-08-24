В Подмосковье заявили, что пожары в Рязанской области не угрожают региону

Зампред правительства Филимонов: пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.