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В Подмосковье заявили, что пожары в Рязанской области не угрожают региону

В Подмосковье заявили, что пожары в Рязанской области не угрожают региону - РИА Новости, 24.08.2022

В Подмосковье заявили, что пожары в Рязанской области не угрожают региону

Власти Подмосковья держат на постоянном контроле ситуацию с лесными пожарами в соседней Рязанской области, на данный момент разговора о переходе огня на... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:38

2022-08-24T16:38

2022-08-24T16:55

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Подмосковья держат на постоянном контроле ситуацию с лесными пожарами в соседней Рязанской области, на данный момент разговора о переходе огня на территорию Подмосковья нет, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства, со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова."Ситуация находится на постоянном контроле, информация приходит из разных источников, аккумулируется и анализируется в региональной диспетчерской службе. В случае изменения ситуации и иного развития событий будут приниматься соответствующие меры. Сейчас разговора о переходе огня на территорию Подмосковья не идет", - приводят в пресс-службе слова Филимонова.По словам зампреда правительства Подмосковья, на пути рязанского пожара есть естественные преграды - река Пра, дорога Р-132 "Золотое кольцо", сеть озер. "Ежечасно проводится мониторинг ситуации по развитию рязанского пожара, сейчас важно не нагнетать обстановку, а просчитывать риски и принимать действенные решения. Мы видим очаги активного горения, которые находятся на севере и северо-востоке пожара. В направлении области таких активных очагов нет", - добавил Филимонов.

рязанская область

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье)